02:33, 18 ноября 2025

Временные ограничения введены в российском аэропорту

Росавиация: Временные ограничения для безопасности введены в аэропорту Саратов
Екатерина Щербакова
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В российском аэропорту Саратов (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать 18 ноября с 02:16 по московскому времени. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о числе сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами страны. Всего за три часа средствами противовоздушной обороны было обнаружено и перехвачено 18 БПЛА.

В одном из регионов в результате атаки есть разрушения и пострадавшие: мирный житель и сотрудник МЧС.

