Всадник на лошади провалился в огромную яму в России и сделал неожиданное открытие

Всадник на лошади провалился в огромную яму и нашел склеп под Астраханью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Астраханская археология / Astrakhan archaeology»

В Селитренном городище Астраханской области всадник на лошади провалился в огромную яму и сделал неожиданное открытие. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Астраханская археология».

Россиянин, как уточняется, шел на лошади по степи, когда начал понимать, что земля уходит из-под ног. В какой-то момент передняя нога животного застряла, а сам наездник слетел вниз. Лошадь же уже успело «засосать» в огромный провал.

Позднее один из местных жителей заснял все видео. Он сообщил, что в провале оказались видны остатки кирпичной кладки. О неожиданной находке рассказали археологам.

По данным специалистов, это оказался средневековый склеп, характерный для XV-XVI веков. Археологи заявили, что это был «достаточно распространенный объект» в те века, сделанный под усыпальницу для одного или нескольких людей. В этом склепе оказались небольшие ниши и погребения по исламскому обряду.

Известно, что данный объект в Селитренном городище ученые уже исследовали. В 2005-м археологи его раскопали и затем вновь засыпали землей. Утверждается, что сейчас лошадь вытащили из провала, с ней все хорошо. А сам склеп, как предполагается, после произошедшего снова завалили землей.

Ранее в Ульяновской области неожиданно появился огромный провал на десятки метров в глубину. Местные жители сняли «бездонную яму» на видео.

Помимо этого, весной 2024 года огромные тоннели нашли и в Астраханской области. В тот момент специалисты вели георадарные исследования под монастырем, когда заметили залегавшие 14 больших тоннелей.

