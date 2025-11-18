В Госдуме заявили о необходимости военных займов

Депутат ГД Лисовский заявил о необходимости введения в России военных займов

В России необходимо ввести военные займы для закрытия дефицита бюджета, такие сборы сохранили бы рыночную экономику и помогли бы стране «окончательно победить». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Он указал, что США и Великобритания во время Второй мировой войны выпускали военные займы, потому что это «честный способ займа денег у предприятий, у промышленности».

При этом депутат считает, что достаточно было бы распространить сборы на крупный бизнес, не трогая средние и малые предприятия. То есть большие компании, по его задумке, должны потратить часть прибыли после налогообложения на выкуп нового вида займов. Лисовский не уточнил, должны ли участвовать в таких вложениях госкомпании.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов пересмотрело план по заимствованиям на четвертый квартал, увеличив его более чем в два раза, до 3,8 триллиона рублей.

Рост заимствований происходит на фоне падения доходов бюджета в октябре, которое привело к росту дефицита до 4,2 триллиона рублей (1,9 процента ВВП). Такой результат стал неожиданным для аналитиков, так как впервые снижение продемонстрировали не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы, то есть платежи со стороны компаний.