Российские власти собрались занять до конца года в два раза больше денег

Минфин увеличил план по ОФЗ на четвертый квартал с 1,5 трлн до 3,8 трлн рублей

Министерство финансов России пересмотрело план по заимствованиям на четвертый квартал, увеличив его более чем в два раза. Об этом свидетельствует уточненный график аукционов, опубликованный на сайте ведомства.

Вместе 1,5 триллиона рублей ведомство хочет до конца года продать облигации федерального займа (ОФЗ) на 3,8 триллиона рублей.

Прошлый вариант графика был составлен еще до одобрения поправок в федеральный бюджет на этот год, которые предусматривают рост дефицита с 3,8 триллиона до 5,7 триллиона рублей.

За первые три квартала Минфин занял на рынке 4,44 триллиона рублей. С учетом состоявшихся ноябрьских аукционов общий объем госзаимствований в 2025 году достиг уже 7,206 триллиона рублей.

Такой результат во многом обеспечил итог торгов в среду, 12 ноября, когда финансовое ведомство впервые в этом году предложило флоатеры (ОФЗ с переменным купоном). На два таких выпуска пришелся подавляющий объем заимствований — 1,69 триллиона рублей, а общий объем размещений достиг 1,86 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом в рамках одного дня.

Также накануне ведомство анонсировало первый в истории выпуск ОФЗ в китайских юанях. Техническое размещение намечено на 8 декабря, а сбор заявок состоится 2 декабря. Объем эмиссии и ставки сообщат позднее.

Рост заимствований происходит на фоне неожиданного для аналитиков падения доходов бюджета в октябре, которое привело к росту дефицита до 4,2 триллиона рублей (1,9 процента ВВП).