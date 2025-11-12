Экономика
19:17, 12 ноября 2025Экономика

Минфин России занял рекордно много денег за день

Минфин сообщил о рекордном размещении ОФЗ на сумму 1,86 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Министерство финансов России сообщило о размещении выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,86 триллиона рублей. Такой объем стал абсолютным рекордом в рамках одного дня.

На продажу были выставлены два выпуска облигаций с переменным купоном и один — с постоянным купоном. Совокупный спрос на бумаги составлял 3,44 триллиона рублей.

Для достижения такого результата финансовое ведомство впервые предложило флоатеры (переменный купон), на которые и пришелся подавляющий объем заимствований — 1,69 триллиона рублей.

В общей сложности с начала года Минфин привлек уже более шести триллионов рублей, то есть более 85 процентов от годового плана. До конца года у ведомства будут еще шесть дней для размещения.

Ранее ведомство анонсировало первый в истории выпуск ОФЗ в китайских юанях. Техническое размещение намечено на 8 декабря, а сбор заявок состоится 2 декабря. Объем эмиссии и ставки станут известны позднее.

Рекордные заимствования происходят на фоне неожиданного для аналитиков роста дефицита федерального бюджета по итогам октября до 4,2 триллиона рублей (1,9 процента ВВП). Причиной такого результата стало падение не только нефтегазовых, но и ненефтегазовых доходов, хотя последние в прошлые периоды демонстрировали рост.

    Все новости