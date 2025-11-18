Антикоррупционные органы Украины предрекли Зеленскому расплату на фоне скандала

Economist: НАБУ и САП предрекли Зеленскому день расплаты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предрекли президенту страны Владимиру Зеленскому день расплаты. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в двух ведомствах.

«Зеленского ждет день расплаты… Выбор невелик. Либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу», — рассказал источник из антикоррупционного ведомства. Следующей сферой расследования НАБУ и САП, рассказывают сотрудники органов, станет оборонный сектор Украины.

The Economist пишет, что некоторые обвиняемые могут пойти на сделку, раскрыв еще больше информации для НАБУ и САП.

17 ноября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-министр обороны Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину во время своей поездки в Турцию. Он оказался фигурантом коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского».