Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 18 ноября 2025Бывший СССР

Антикоррупционные органы Украины предрекли Зеленскому расплату на фоне скандала

Economist: НАБУ и САП предрекли Зеленскому день расплаты
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предрекли президенту страны Владимиру Зеленскому день расплаты. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в двух ведомствах.

«Зеленского ждет день расплаты… Выбор невелик. Либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу», — рассказал источник из антикоррупционного ведомства. Следующей сферой расследования НАБУ и САП, рассказывают сотрудники органов, станет оборонный сектор Украины.

The Economist пишет, что некоторые обвиняемые могут пойти на сделку, раскрыв еще больше информации для НАБУ и САП.

17 ноября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-министр обороны Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину во время своей поездки в Турцию. Он оказался фигурантом коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости