14:00, 18 ноября 2025

Зеленский встретится с депутатами Рады на фоне коррупционного скандала

Зеленский встретится с депутатами «Слуги народа» на фоне коррупционного скандала
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится на этой неделе с руководством Верховной Рады и депутатами правящей фракции «Слуга народа» на фоне крупного коррупционного скандала. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Конечно, на этой неделе будут разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству», — написал он.

Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева есть наработанные решения по урегулированию конфликта на Украине, которые он готов предложить партнерам.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский хаотично пытается спасти свое положение заявлениями о перезапуске переговоров с Россией.

