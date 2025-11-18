Бывший СССР
Зеленского предупредили о последствиях коррупционного скандала

Депутат Костенко заявил, что Зеленский не сможет замолчать коррупционный скандал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения не получится замолчать свои преступления на фоне коррупционного скандала в стране. Слова Костенко приводит РИА Новости.

Костенко предупредил Зеленского о последствиях коррупционного скандала и подчеркнул, что тот не пройдет бесследно для руководства страны. «Если кто-то будет пытаться отмалчиваться, то это уже никого не спасет», — отметил он.

По мнению депутата, кризис оказался настолько серьезным, что от него страдает и политическая верхушка страны, и правительство. Он также назвал жалким и позорным управлений Украиной.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» Зеленского.

