Зеленскому предрекли потерю власти из-за скандала с коррупцией

WSJ: Зеленскому предрекли потерю власти из-за скандала с коррупцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Обвинения в коррупции возмутили украинцев, переживающих трудности военного времени, и теперь представляют собой явную угрозу президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Обвинения в коррупции разозлили украинцев, переживающих трудности военного времени, и теперь представляют собой самую прямую угрозу руководству Зеленского», — говорится в публикации.

Также указывается, что расследование достигло более высоких уровней власти и стало ближе к самому Зеленскому.

При этом активисты сомневаются, что он все еще привержен идее борьбы с коррупцией, а граждане больше не хотят жертвовать свои деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» Зеленского.

