10:03, 18 ноября 2025

Земфира решила продать находящийся в России Mercedes

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) продала автомобиль марки Mercedes, который принадлежал ей девять лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, машину артистка приобрела в июле 2016 года и ездила на ней до 2022 года, после чего уехала из России. «За это время певица насобирала 625 штрафов на сумму более 837 тысяч рублей. Последний — за неуплату парковки в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка о продаже состоялась в начале ноября. Предварительно, новый владелец заплатил за Mercedes певицы около 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Земфира отказалась давать концерты в Армении, так как боится ареста.

