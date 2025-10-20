Культура
11:37, 20 октября 2025Культура

Земфира отказалась ехать в Армению ради грустного Пашиняна

Mash: Земфира отказалась выступать в Армении из-за страха быть арестованной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) отказалась давать концерты в Армении, так как боится ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистке предложили выступить в стране на фоне успеха видео с премьер-министром республики Николом Пашиняном, который слушает ее песню и грустит. Отмечается, что за концерт Земфире предлагали 20 миллионов рублей, но готовы были заплатить и больше.

Несмотря на это, исполнительница отказалась от предложения, так как, по информации канала, боится, что «в дружественной России стране ее могут арестовать». «Она слишком много публично критиковала армию РФ и поддерживала Украину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Земфира сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента.

11 октября Никол Пашинян выложил ролик, где он снял себя на видео под песню российской певицы Земфиры. На видео он сидел с задумчивым лицом.

