Из жизни
09:12, 18 ноября 2025Из жизни

Женщина попыталась сделать тысячу приседаний по требованию преступников и не выжила

В Камбодже мошенники похитили женщину и наказали ее тысячей приседаний
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Жительница Таиланда стала жертвой пыток после похищения преступной группировкой, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом сообщает издание The Chosun Ilbo.

26-летняя Суда приехала в камбоджийский город Пойпет вместе с мужем, после чего пара была похищена преступниками. Суда стала одной из невольниц, работавших на группировку. Ее и других похищенных женщин заставляли делать звонки незнакомцам и убеждать их переводить деньги на счета преступников. При этом у Суды и других была дневная норма похищенных средств — они должны были приносить «хозяевам» не меньше 100 тысяч батов (250,5 тысячи рублей) в сутки. Когда женщина не смогла выполнить норму, мошенники наказали ее тысячей приседаний.

Суда попыталась выполнить их требование и в какой-то момент потеряла сознание от изнурительной нагрузки. Надзиратели безуспешно пытались привести ее в чувство с помощью электрошокера, однако их попытки ни к чему не привели — она не выжила. Преступники решили избавиться от тела и привезли его на кремацию в буддийский храм в Пномпене.

Благотворительная организация Immanuel Foundation обнаружила Суду в храме и предотвратила кремацию. Сотрудники передали останки посольству Таиланда для репатриации. Представители фонда отмечают, что в том же лагере содержатся более 100 граждан Таиланда, и среди его узников зафиксировано как минимум четыре смертельных случая. Мужа Суды пока не нашли.

Ранее китайского абитуриента отпустили из рабства в Мьянме, объяснив это его «светлым будущим». По словам юноши, преступник велел ему хорошо учиться и не растрачивать таланты.

