Звезда популярного реалити-шоу раскрыла многомиллионную сумму трат на пластику

Звезда реалити-шоу Хизер Гей потратила на пластику более 16 миллионов рублей

Звезда популярного реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Хизей Гей раскрыла многомиллионную сумму трат на пластику. Соответствующее интервью публикует журнал Bustle.

51-летняя участница американской программы рассказала, что за несколько лет сделала хирургических вмешательств на 200 тысяч долларов (более 16 миллионов рублей). «Как только у меня появились деньги и время, я подумала: "Постараюсь извлечь выгоду из всего, что мне доступно. Я могу себе это позволить, и теперь хорошо выглядеть — часть моей работы", — заявила она.

Так, по словам женщины, она решилась на ринопластику, блефаропластику, подтяжку живота и увеличение груди. Кроме того, она подчеркнула, что регулярно посещает салоны красоты и делает инъекции ботокса, а также аппаратные массажи для похудения. Вдобавок звезда установила виниры.

«Находясь на телевидении, очень, очень сложно постоянно видеть себя и находиться среди женщин, которые безупречны во всех отношениях. Идеальные зубы, ресницы и волосы являются обязательными признаками домохозяйки», — заключила она.

