12:38, 19 ноября 2025Россия

Украина за сутки потеряла американское вооружение более чем на миллиард рублей

ВС России уничтожили ПУ MLRS и ракеты ATACMS ВСУ на сумму более миллиарда рублей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины за сутки потеряла американского вооружения на сумму более миллиарда рублей. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, российские войска уничтожили сразу две пусковые установки (ПУ) MLRS, экспортная стоимость каждой составляет не менее 4,7 миллиона долларов, а также четыре ракеты ATACMS на сумму 6 миллионов долларов (по 1,5 миллиона за единицу). Таким образом, стоимость уничтоженного вооружения ВСУ составила не менее 1 миллиарда 296 миллионов рублей.

Также российские бойцы уничтожили американский бронетранспортер M113 и несколько станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что процесс гниения Украины происходит быстрее, чем предполагалось, и из-за этого Киеву придется пойти на самоампутацию.

    Все новости