19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии, а в мире — Международный мужской день. Православные чтут память святителя Павла. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 ноября 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День ракетных войск и артиллерии

Праздник учредили в 1944 году. Дата приурочена к годовщине начала операции «Уран» под Сталинградом — 19 ноября 1942 года советская армия пошла в контрнаступление. Сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам, и артиллерия сыграла в нем одну из ключевых ролей.

День работника стекольной промышленности

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

19 ноября 1711 года родился ученый Михаил Ломоносов, автор фундаментального исследования по химии стекла.

Можно сказать, что Ломоносов буквально создал науку о стекле: он провел около четырех тысяч опытов и сумел расширить ассортимент материалов для получения стекломассы, а также получил минеральные красители для стекла.

Какие еще праздники отмечают в России 19 ноября

День преподавателя высшей школы;

День плюшевого мишки.

Праздники в мире

Международный мужской день

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Идея праздника принадлежит профессору из Тринидада и Тобаго Джерому Тилаксингху. Впервые событие отметили в 1999 году —19 ноября, поскольку в этот день родился отец исследователя.

Ученый хотел призвать мужчин заботиться о своем здоровье. Также, по его мнению, несправедливо праздновать только дни отцовства — иначе без праздника остаются бесплодные мужчины и те, кому еще рано иметь детей.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 ноября

День женского предпринимательства;

Международный день дефектолога;

Всемирный день туалета.

Какой церковный праздник 19 ноября

День памяти святителя Павла, архиепископа Константинопольского

Святитель Павел был избран на патриаршую кафедру в разгар арианской ереси. Ариане восставали против Павла, тем более на их стороне был сам император Восточной Римской империи. Вскоре правитель низложил святителя Павла и изгнал его из Константинополя.

Павел неоднократно пытался вернуться и каждый раз народ встречал его с любовью, чего нельзя сказать о властях. В итоге его сослали в Армению, где во время очередной службы святителя задушили ариане.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 ноября

День памяти преподобного Варлаама Хутынского;

День памяти преподобного Луки, иконома Печерского;

День памяти святителя Германа, архиепископа Казанского;

День памяти преподобного Варлаама Керетского, иеромонаха.

Приметы на 19 ноября

В народном календаре 19 ноября — день Павла Ледостава. В этот день русские крестьяне начинали готовиться к подледной рыбалке: готовили снасти и снаряжение.

Если в этот день пошел снег, ожидается снежная зима;

Если на улице нет ветра, скоро наступят морозы;

Если гуси стали плавать в водоеме, близится оттепель.

Кто родился 19 ноября

Фото: Сергей Соловьев / РИА Новости

Советский и российский этнограф, лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР. Главной его заслугой считают расшифровку письменности майя.

В 1963 году Кнорозов опубликовал монографию «Письменность индейцев майя». Труд включал словарь и каталог знаков в количестве 540 единиц. Через 12 лет вышла его работа «Иероглифические рукописи майя» — ученый смог перевести и исследовать все сохранившиеся рукописи древнего народа.

Американский актер получил широкую известность после выхода фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Также в числе знаковых работ Драйвера роли в картинах «История о супружестве», «Милая Фрэнсис», «Последняя дуэль» и «Дом Gucci».

Фото: Simone ComiI / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кто еще родился 19 ноября