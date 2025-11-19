19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии, а в мире — Международный мужской день. Православные чтут память святителя Павла. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 ноября 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День ракетных войск и артиллерии
Праздник учредили в 1944 году. Дата приурочена к годовщине начала операции «Уран» под Сталинградом — 19 ноября 1942 года советская армия пошла в контрнаступление. Сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам, и артиллерия сыграла в нем одну из ключевых ролей.
День работника стекольной промышленности
19 ноября 1711 года родился ученый Михаил Ломоносов, автор фундаментального исследования по химии стекла.
Можно сказать, что Ломоносов буквально создал науку о стекле: он провел около четырех тысяч опытов и сумел расширить ассортимент материалов для получения стекломассы, а также получил минеральные красители для стекла.
Какие еще праздники отмечают в России 19 ноября
- День преподавателя высшей школы;
- День плюшевого мишки.
Праздники в мире
Международный мужской день
Идея праздника принадлежит профессору из Тринидада и Тобаго Джерому Тилаксингху. Впервые событие отметили в 1999 году —19 ноября, поскольку в этот день родился отец исследователя.
Ученый хотел призвать мужчин заботиться о своем здоровье. Также, по его мнению, несправедливо праздновать только дни отцовства — иначе без праздника остаются бесплодные мужчины и те, кому еще рано иметь детей.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 ноября
- День женского предпринимательства;
- Международный день дефектолога;
- Всемирный день туалета.
Какой церковный праздник 19 ноября
День памяти святителя Павла, архиепископа Константинопольского
Святитель Павел был избран на патриаршую кафедру в разгар арианской ереси. Ариане восставали против Павла, тем более на их стороне был сам император Восточной Римской империи. Вскоре правитель низложил святителя Павла и изгнал его из Константинополя.
Павел неоднократно пытался вернуться и каждый раз народ встречал его с любовью, чего нельзя сказать о властях. В итоге его сослали в Армению, где во время очередной службы святителя задушили ариане.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 ноября
- День памяти преподобного Варлаама Хутынского;
- День памяти преподобного Луки, иконома Печерского;
- День памяти святителя Германа, архиепископа Казанского;
- День памяти преподобного Варлаама Керетского, иеромонаха.
Приметы на 19 ноября
В народном календаре 19 ноября — день Павла Ледостава. В этот день русские крестьяне начинали готовиться к подледной рыбалке: готовили снасти и снаряжение.
- Если в этот день пошел снег, ожидается снежная зима;
- Если на улице нет ветра, скоро наступят морозы;
- Если гуси стали плавать в водоеме, близится оттепель.
Кто родился 19 ноября
Юрий Кнорозов (1922-1999)
Советский и российский этнограф, лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР. Главной его заслугой считают расшифровку письменности майя.
В 1963 году Кнорозов опубликовал монографию «Письменность индейцев майя». Труд включал словарь и каталог знаков в количестве 540 единиц. Через 12 лет вышла его работа «Иероглифические рукописи майя» — ученый смог перевести и исследовать все сохранившиеся рукописи древнего народа.
Адам Драйвер (42 года)
Американский актер получил широкую известность после выхода фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Также в числе знаковых работ Драйвера роли в картинах «История о супружестве», «Милая Фрэнсис», «Последняя дуэль» и «Дом Gucci».
Кто еще родился 19 ноября
- Джоди Фостер (63 года) — американская актриса;
- Ирина Ларичева (1964-2020) — восьмикратная победительница чемпионатов мира по стендовой стрельбе;
- Евгения Медведева (26 лет) — российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы.