Агрессивный пассажир во время полета избил бортпроводника до крови и синяков

Пассажир авиакомпании Jin Air до крови и синяков избил бортпроводника во время полета в Южной Корее. Об этом пишет Korea JoongAng Daily.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 17 ноября, на рейсе из Пусана в Себу. Агрессивный мужчина, которого удерживали во время ссоры с попутчиком, напал на члена экипажа и нанес ему травмы. У пострадавшего открылось кровотечение.
Злоумышленника пересадили на изолированное место, а по прибытии передали полиции. Как сообщает издание, нападение на члена экипажа, угрожающее безопасности воздушного судна или пассажиров, наказывается в Южной Корее лишением свободы на срок до десяти лет.
«Мы планируем принять жесткие правовые меры против пассажира», — заявил представитель Jin Air.
Ранее пассажир авиакомпании United Airlines напал на экипаж при попытке открыть дверь самолета в воздухе. Мужчина начал кричать на бортпроводников и угрожать расправиться со всеми людьми в самолете.