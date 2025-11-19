Белоусов рассказал о роли ракетчиков и артиллеристов на СВО

Белоусов: Ракетчики и артиллеристы играют ключевую роль в условиях СВО

Личный состав ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ играет ключевую роль в уничтожении украинских сил, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Как рассказал глава ведомства, нынешнее поколение военнослужащих продолжают традиции героев-предшественников.

«Личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции (СВО), играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», — подчеркнул он.

По словам министра, во многом этому способствует современное российское вооружение.

