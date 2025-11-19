Бойцы СВО спасли 83-летнюю жительницу курского приграничья и прокатили ее на вездеходе

Бойцы СВО спасли 83-летнюю жительницу Гуево Курской области

Бойцы СВО спасли 83-летнюю жительницу Гуево Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

На кадрах показана эвакуация россиянки. Ее погрузили на носилки и посадили в вездеход. «Ну все, бабушка, поедем», — сказал один из бойцов перед отправкой.

Пенсионерка живет в Гуево — во время оккупации части Курской области ВСУ село оказалось под контролем украинских войск.

Российская армия освободила Гуево 8 апреля 2025 года. Вернуть населенный пункт под российский контроль смогли бойцы группировки войск «Север».