Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:18, 19 ноября 2025Культура

Бьянка заявила об изменах Джигана Оксане Самойловой

Бьянка предположила, что причиной расставания Джигана и Самойловой стали измены
Андрей Шеньшаков

Кадр: Murashkina life / YouTube

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила, что блогер Оксана Самойлова разводится с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган, из-за измен. Об этом артистка рассказала на шоу «Сплетни».

«Я думаю, что причиной стала некая дама. Ну, а что еще? Коза молоко не дала?» — отметила артистка.

Как предположила певица, Джиган все еще надеется сохранить семью. Певица посоветовала Самойловой «понять и простить».

Ранее стало известно, что Бьянка высказала мнение о недавних шоу Сергея Лазарева и Вани Дмитриенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Покупателей F-35 назвали рабами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости