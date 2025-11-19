Бьянка заявила об изменах Джигана Оксане Самойловой

Бьянка предположила, что причиной расставания Джигана и Самойловой стали измены

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила, что блогер Оксана Самойлова разводится с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган, из-за измен. Об этом артистка рассказала на шоу «Сплетни».

«Я думаю, что причиной стала некая дама. Ну, а что еще? Коза молоко не дала?» — отметила артистка.

Как предположила певица, Джиган все еще надеется сохранить семью. Певица посоветовала Самойловой «понять и простить».

