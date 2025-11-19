Забота о себе
08:31, 19 ноября 2025Забота о себе

Быстро достигающим оргазма мужчинам дали семь помогающих дольше заниматься сексом советов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что существует большое количество способов продлить половой акт и дольше занимать сексом. В своем Telegram-канале она дала семь советов мужчинам, которые быстро достигают оргазма.

Во-первых, если мужчина чувствует, что скоро эякулирует, ему стоит переключиться на посторонние мысли, которые отвлекут его от приятных ощущений во время полового акта, порекомендовала Мелехина. Во-вторых, в этот момент следует начать глубоко дышать животом — это также поможет отсрочить эякуляцию.

Еще одним способом дольше продержаться в постели сексолог назвала смену позиции или переключение с фрикций на оральный секс. Кроме того, когда мужчина чувствует приближение оргазма, можно нажать на точку, которая располагается между анусом и мошонкой. По словам Мелехиной, это также поможет продлить половой акт.

Сексолог также порекомендовала мужчинам с этой проблемой использовать эрекционное кольцо или мастурбировать перед половым актом. Кроме того, она призвала больше времени уделять прелюдии.

Ранее медсестра Сара Мулиндва объяснила, почему у некоторых людей возникает глухота после оргазма. По ее словам, это происходит из-за изменения давления в ушах.

