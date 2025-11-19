Экономика
Депутат предложила еще один способ поддержать многодетных

Лантратова: Многодетным родителям в декрете надо платить до 100 % зарплаты
Кирилл Луцюк

Фото: Oksana Kuzmina / Shutterstock / Fotodom

Многодетные россияне должны получать выплаты в размере от 80 до 100 процентов среднего заработка в зависимости от возраста ребенка и очередности рождения. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Его процитировал телеканал «360».

Парламентарий полагает, что при рождении четвертого ребенка родителю должен полагаться отпуск до 4,5 года с выплатой 90 процентов среднего заработка. Если же речь идет о появлении на свет пятого и последующих детей, то отпуск должен составлять 5,5 года, выплату следует довести до 100 процентов среднего заработка.

Кроме того, законодатель заявила о необходимости предоставлять любому из родителей отпуск с возможностью разделения. Также она ратует за гибкий график без утраты права на выплату и частичную занятость.

Ранее сенатор Игорь Мурог заявил о том, что в 2026 году российские семьи получат поддержку в виде налоговой выплаты. Такие меры нацелены на улучшение финансового состояния родителей с несовершеннолетними детьми.

