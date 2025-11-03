Власти России решили поддержать семьи с детьми новой выплатой

Сенатор Мурог: В 2026 году семьи с детьми в РФ получат новую налоговую выплату

Власти России в 2026 году решили поддержать семьи с детьми новой налоговой выплатой. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

По сообщению политика, мера поддержки призвана улучшить финансовое состояние родителей с несовершеннолетними детьми. Субсидию также получат студенты очного обучения до 23 лет.

«Размер выплаты будет дифференцирован в зависимости от числа детей и совокупного дохода семьи, особое внимание будет уделено многодетным и малоимущим гражданам», — отметил член Совфеда.

Для получения финансовой поддержки семьям необходимо подтвердить уровень доходов и наличие детей. Подать заявление можно лично в налоговой инспекции или через «Госуслуги».

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко оценил недостатки новых условий по семейной ипотеке. Уточняется, что с февраля 2026 года россияне не смогут оформить семейную ипотеку без согласия супруга или супруги.