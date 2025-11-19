Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 19 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

Депутат Рады Железняк: Ермак не встретится с Залужным в Лондоне
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не встретится в Лондоне с экс-главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, сейчас занимающим должность украинского посла в Великобритании. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Может [Ермак] и летит в Лондон, но точно не к Залужному», — кратко прокомментировал информацию о возможной встрече политик, назвав ее «вбросом».

Ранее сообщалось, что Ермак отправился в Лондон на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала, чтобы поговорить с Залужным. При этом не уточнялось, о чем они будут разговаривать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости