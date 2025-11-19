Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

Депутат Рады Железняк: Ермак не встретится с Залужным в Лондоне

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не встретится в Лондоне с экс-главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, сейчас занимающим должность украинского посла в Великобритании. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Может [Ермак] и летит в Лондон, но точно не к Залужному», — кратко прокомментировал информацию о возможной встрече политик, назвав ее «вбросом».

Ранее сообщалось, что Ермак отправился в Лондон на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала, чтобы поговорить с Залужным. При этом не уточнялось, о чем они будут разговаривать.