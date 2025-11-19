Из жизни
12:21, 19 ноября 2025Из жизни

Девушка выживала в дикой природе 35 дней, съела 50 крыс и похудела на 14 килограммов

В Китае девушка ела крыс 35 дней и похудела на 14 килограммов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Denitsa Kireva / Shutterstock / Fotodom

В Китае 25-летняя девушка по имени Чжао Тэчжу заняла третье место в игре на выживание, прожив в дикой природе 35 дней. Об этом пишет South China Morning Post.

Игра началась на острове в провинции Чжэцзян 1 октября. Тэчжу удалось продержаться до 5 ноября, за это она получила 7,5 тысячи юаней (85,5 тысячи рублей). Девушка рассказала, что выживала, питаясь крабами, морскими ежами и моллюсками. На острове ей также полюбились крысы.

Тэчжу рассказала, что снимала кожу с пойманных грызунов и жарила их. За месяц она съела 50 крыс. По ее словам, такая необычная диета помогла ей похудеть на 14 килограммов — до 71 килограмма.

Участница объяснила, что 4 ноября ей пришлось пережить тайфун, поэтому на следующий день она решила выйти из игры. «Я достигла своих целей и теперь хочу хорошо выспаться в своей постели», — объяснила она. Известно, что на острове осталось еще два человека. Мужчины борются за главный приз — 50 тысяч юаней (570 тысяч рублей).

Тэчжу заявила, что результат игры превзошел все ее ожидания. Она планирует участвовать в подобных состязаниях и дальше. Девушка призналась, что хочет сбросить еще 15 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния охотник заблудился в национальном парке Сьерра на 20 дней. По его словам, он взял с собой еду и смог растянуть ее на две недели.

