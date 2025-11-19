Евросоюз резко нарастил закупку лекарств у России

Евростат: ЕС более чем в 7 раз нарастил закупку лекарств у России

Страны Евросоюза резко нарастили закупку лекарств у России, импорт увеличился более чем в семь раз, до рекордных с 2020 года значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За сентябрь ЕС приобрел медикаменты на сумму 7,6 миллиона евро, в месячном выражении поставки увеличились в 7,2 раза, в годовом почти в пять раз. За прошедший период 2025 года суммарный оборот составил 26,9 миллиона евро — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными покупателями российских лекарств выступают Венгрия и Словения — 951 тысяча евро и 6,5 миллиона евро соответственно.

Россия закупает лекарства в странах Евросоюза — в сентябре закупки выросли на 14 процентов, в годовом выражении на девять процентов до 553,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Европа нарастила закупки российского газа на фоне планов по отказу от него. По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные доходы России от поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) увеличились примерно до 9,75 миллиарда евро.

