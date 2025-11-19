Мир
Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО страны

Премьер Словакии Фицо попросил генсека НАТО Рютте усилить ПВО страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи попросил генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщил Официальный сайт словацкой государственной администрации.

«В ходе совместного обсуждения он (Фицо) также обратился к Генеральному секретарю с просьбой об укреплении противовоздушной обороны Словацкой Республики. На встрече также обсуждалась текущая ситуация на Украине. Премьер-министр подтвердил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Фицо предложил студентам, выступившим в поддержку Украины во время его речи, отправиться воевать за Киев.

