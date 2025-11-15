Мир
Фицо предложил протестующим студентам воевать за Украину

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, выступившим в поддержку Украины во время его речи, отправиться воевать за Киев, пишет РИА Новости.

Все случилось в городе Попрад. Часть учащихся пришла на встречу с премьером в черных футболках в знак поддержкм Украины и несогласия с политикой словацких властей. Когда Фицо во время своего выступления перешел к критике ЕС в отношении украинского конфликта, школьники начали греметь связками ключей, а часть и вовсе покинула зал.

«Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете войну, то идите туда», — призвал студентов Фицо.

Авторы материала напомнили, что ключи стали символом «бархатной» революции в Чехословакии 1989 года. Протестующие звенели ими на демонстрациях, направленных на отстранение коммунистического руководства страны.

Во время того же выступления Фицо сообщил, что никогда не согласится с планом Евросоюза на 140 миллиардов евро для Украины. В противном случае, по его словам, это решение продлит конфликт еще на два года.

