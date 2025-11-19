Германия начала массово отклонять ходатайства о предоставлении убежища

Bild: Германия начала массово отклонять ходатайства по убежищу от сирийцев

Власти Германии возобновили рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев, но начали массово их отклонять. Об этом сообщила Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, количество отклоненных заявлений за месяц работы превысило 99 процентов.

Уточняется, что рассмотрение заявок было приостановлено в декабре прошлого года в связи с изменением политической ситуации в Сирии после смены руководства страны.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер выступил за отмену упрощенного выезда молодых мужчин с Украины. По его словам, они нужны родине.