Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 19 ноября 2025Мир

Германия начала массово отклонять ходатайства о предоставлении убежища

Bild: Германия начала массово отклонять ходатайства по убежищу от сирийцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Власти Германии возобновили рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев, но начали массово их отклонять. Об этом сообщила Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, количество отклоненных заявлений за месяц работы превысило 99 процентов.

Уточняется, что рассмотрение заявок было приостановлено в декабре прошлого года в связи с изменением политической ситуации в Сирии после смены руководства страны.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер выступил за отмену упрощенного выезда молодых мужчин с Украины. По его словам, они нужны родине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости