Госдума обсудит ответ на случай хищения активов России в Евросоюзе

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству об ответных мерах в случае хищения активов России в Евросоюзе. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Думы.

«На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов», — сказал он.

Володин отметил, что решения, которые принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подобные ей политики, не приведут Европу ни к чему хорошему. Он также назвал тех, кто посягает на собственность Москвы, ворами и жуликами.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Политик заявил, что союзникам Вашингтона следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Он отметил, что эти меры станут «значительным шагом» в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

