Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова. Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини, передает ТАСС.

Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию защиты на решение об экстрадиции Кузнецова в ФРГ по запросу местной прокуратуры. По словам адвоката, подозреваемый будет передан Германии в течение 10 дней.

«Мы приняли к сведению это решение. Его обоснование пока неизвестно. Мы готовы передать наработанные материалы нашим коллегам в Германии для защиты», — заявил Канестрини.

27 октября суд в Болонье постановил выдать Германии Кузнецова. По версии следствия, он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах.

