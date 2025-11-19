Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 19 ноября 2025Россия

Из российской больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета

В Новосибирске из больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске из больницы в Ленинском районе из-за подозрительного пакета эвакуировали пациентов. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Один из россиян, находившихся внутри здания, отметил, что опасную находку заметили возле одного из кабинетов.

Впоследствии в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области разъяснили, что предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

Вероятно, пакет мог оставить кто-то из посетителей или персонала.

До этого стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте перевернулась карета скорой помощи.

Тогда для эвакуации пострадавших задействовали вертолет санавиации, который приземлился на проезжую часть. Пострадавшую пожилую женщину доставили к медикам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости