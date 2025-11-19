Из российской больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета

В Новосибирске из больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета

В Новосибирске из больницы в Ленинском районе из-за подозрительного пакета эвакуировали пациентов. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Один из россиян, находившихся внутри здания, отметил, что опасную находку заметили возле одного из кабинетов.

Впоследствии в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области разъяснили, что предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

Вероятно, пакет мог оставить кто-то из посетителей или персонала.

