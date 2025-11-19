Ким Кардашьян снялась в откровенном топе без бюстгальтера

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном топе

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе и поделилась видео с фанатами. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница предстала перед камерой в вязаном костюме терракотового оттенка, который состоял из облегающей юбки и топа с глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен позировала без бюстгальтера.

Вдобавок Кардашьян собрала волосы в гладкую прическу и сделала нюдовый макиж, а завершало образ многослойное ожерелье серого цвета.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции. Предпринимательница опубликовала видео, в котором показала весь процесс подготовки к экзамену и поделилась своими переживаниями.