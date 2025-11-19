«Кошелек» Зеленского уговорил Умерова закупить некачественные бронежилеты

«Страна.ua»: Миндич уговорил Умерова закупить некачественные бронежилеты

Бизнесмен Тимур Миндич, из-за близости к украинскому президенту также известный как «кошелек» Владимира Зеленского, уговорил бывшего министра обороны страны Рустема Умерова закупить некачественные бронежилеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В подозрении Миндичу фигурирует эпизод, как он уговорил министра обороны Умерова закупить некачественные бронежилеты у конкретной компании. В итоге контракт был заключен», — говорится в публикации.

19 ноября стало известно о фигурирующем в подозрении Миндичу Зеленском. Сообщалось, что бизнесмен пользовался дружбой с украинским лидером для незаконного обогащения.

Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, арестованный Службой безопасности Украины (СБУ), раскрыл, что за Миндичем стоят бенефициары. Он выразил мнение, что бизнесмен не мог действовать без их политической воли.