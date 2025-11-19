Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 19 ноября 2025Бывший СССР

«Кошелек» Зеленского уговорил Умерова закупить некачественные бронежилеты

«Страна.ua»: Миндич уговорил Умерова закупить некачественные бронежилеты
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Бизнесмен Тимур Миндич, из-за близости к украинскому президенту также известный как «кошелек» Владимира Зеленского, уговорил бывшего министра обороны страны Рустема Умерова закупить некачественные бронежилеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В подозрении Миндичу фигурирует эпизод, как он уговорил министра обороны Умерова закупить некачественные бронежилеты у конкретной компании. В итоге контракт был заключен», — говорится в публикации.

19 ноября стало известно о фигурирующем в подозрении Миндичу Зеленском. Сообщалось, что бизнесмен пользовался дружбой с украинским лидером для незаконного обогащения.

Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, арестованный Службой безопасности Украины (СБУ), раскрыл, что за Миндичем стоят бенефициары. Он выразил мнение, что бизнесмен не мог действовать без их политической воли.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Арестованы обвиняемые в покушении на вора в законе Пызу на похоронах в Абхазии

    Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости