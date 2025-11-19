Из жизни
14:31, 19 ноября 2025Из жизни

Медведи растерзали трех женщин

В Индии гималайские медведи растерзали трех человек за 11 дней
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

В индийском штате Уттаракханд гималайские медведи за 11 дней стали причиной смерти трех человек. Об этом сообщает издание News9live.

27 октября сорвалась со склона женщина, пытавшаяся спастись от зверя. 2 ноября в результате нападения другого медведя тяжелые травмы получил мужчина. Через день хищник растерзал вторую женщину. 6 ноября третья женщина поскользнулась и упала с большой высоты во время бегства от медведя.

Из-за череды инцидентов в окрестных селах началась паника. Особенно тяжелая ситуация в районах, где лесные массивы подходят вплотную к деревням. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, лесное ведомство впервые выдало приказ на отстрел медведя.

Причиной происходящего специалисты называют нестабильную погоду, которую связывают с изменением климата, пишет издание The New Indian Express. Из-за задержавшейся зимы медведи дольше остаются активными, но не могут добыть пищу. Им приходится спускаться с высокогорья в поисках пропитания, что усиливает риск нападений.

Ранее сообщалось, что за три недели волки растерзали шесть человек в индийском штате Уттар-Прадеш. Кроме того, около 20 человек получили ранения. Подобного не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

