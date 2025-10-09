Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков. Звери охотятся на людей в Бахрайче — том самом регионе, где год назад жертвами волков стали 10 человек. В сентябре и октябре 2024 года всех волков-людоедов поймали, а их вожака ликвидировали. Спокойная жизнь, продолжавшаяся несколько месяцев, закончилась 9 сентября. Волки-людоеды вернулись, и теперь они еще агрессивнее, чем были.
За три недели волки-людоеды растерзали шесть человек
В 2025 году первой жертвой волков снова стал ребенок. После этого нападения повторялись почти каждый день. К концу сентября звери загрызли шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.
Волки никогда не нападали на людей так часто. К тому же теперь звери, похоже, ничего не боятся. Год назад они приходили только по ночам, а теперь могут наброситься на ребенка даже при свете дня.
На поиски хищников бросили 21 оперативную группу лесного ведомства и других специалистов. Несмотря на это, жители пострадавших деревень не верят, что им помогут, и берут охрану в свои руки. В одном из сел молодых мужчин поделили на три отряда, которые дежурят круглые сутки.
Они в три смены прочесывают окрестности с палками и копьями. Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности. Сидим за закрытыми дверями и бросили все повседневные дела, ради которых нужно выходить из дома
Единственного ребенка, выжившего после нападения волков, спасли сами жители деревни. Они бросились за волком, который схватил трехлетнего мальчика, и догнали его. В результате серьезно пострадали семь человек, они в больнице.
Одного волка-людоеда подстрелили, но это лишь усугубило ситуацию
В воскресенье, 28 сентября, команде спасателей удалось остановить очередное нападение. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам волка, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов возле деревни и бросился на играющих детей. По зверю пришлось открыть огонь.
Раненный волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее лесное ведомство объявило, что его останки удалось найти
После этого случая волки стали еще злее. Ночью они вернулись в ту же деревню и растерзали 75-летнюю женщину и ее 80-летнего мужа, которые сторожили поле. Их изуродованные останки позднее нашли в ста метрах от дома. Хищники успели съесть верхние половины тел, пишет сайт Bhaskar English.
За считанные часы в окрестностях произошли еще два нападения, но людям удалось спастись. Затем волки набросились на жителя соседнего села. Все трое пострадавших получили серьезные ранения и находятся в больнице.
В лесном ведомстве считают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата. Жители пострадавшей деревни считают иначе. Они винят лесников и считают, что те упустили волка-людоеда.
Представителям лесного ведомства пришлось спасаться бегством от разъяренной толпы, вооруженной камнями и палками. Люди разгромили машину, которую они бросили, и с тех пор не пускают в деревню представителей властей.
Год назад Бахрайч терроризировала другая стая волков-людоедов
В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев держала в страхе жителей Бахрайча. Звери приходили в села по ночам и нападали на спящих людей. Им удалось растерзать девять детей и женщину, десятки человек серьезно пострадали.
В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывали людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники, надежно запирать двери и не выходить на улицу поодиночке.
Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого
19 августа ловцам удалось выследить и обезвредить первого волка. Затем с помощью беспилотных аппаратов и тепловизоров нашли и поймали еще трех. Поиски пятого волка растянулись еще на десять дней. Его смогли изловить 10 сентября 2024 года.
Дольше всех скрывался вожак — хромой волк, которого считали зачинщиком нападений. Его настигли лишь в октябре 2024 года. Глубокой ночью он сумел проникнуть в жилой дом, подобрался к кровати, на которой спали трехлетний мальчик и его мать, но в последний момент наткнулся на москитную сетку.
Женщина принялась звать на помощь. За волком погнались сначала соседи из той же деревни, затем к толпе присоединились жители окрестных деревень. В конце концов им удалось окружить волка со всех сторон и забить его.