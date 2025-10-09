Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

В индийском штате Уттар-Прадеш участились нападения волков-людоедов

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков. Звери охотятся на людей в Бахрайче — том самом регионе, где год назад жертвами волков стали 10 человек. В сентябре и октябре 2024 года всех волков-людоедов поймали, а их вожака ликвидировали. Спокойная жизнь, продолжавшаяся несколько месяцев, закончилась 9 сентября. Волки-людоеды вернулись, и теперь они еще агрессивнее, чем были.

За три недели волки-людоеды растерзали шесть человек

В 2025 году первой жертвой волков снова стал ребенок. После этого нападения повторялись почти каждый день. К концу сентября звери загрызли шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

Волки никогда не нападали на людей так часто. К тому же теперь звери, похоже, ничего не боятся. Год назад они приходили только по ночам, а теперь могут наброситься на ребенка даже при свете дня.

На поиски хищников бросили 21 оперативную группу лесного ведомства и других специалистов. Несмотря на это, жители пострадавших деревень не верят, что им помогут, и берут охрану в свои руки. В одном из сел молодых мужчин поделили на три отряда, которые дежурят круглые сутки.

Они в три смены прочесывают окрестности с палками и копьями. Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности. Сидим за закрытыми дверями и бросили все повседневные дела, ради которых нужно выходить из дома Рам Балак житель одной из пострадавших деревень

Единственного ребенка, выжившего после нападения волков, спасли сами жители деревни. Они бросились за волком, который схватил трехлетнего мальчика, и догнали его. В результате серьезно пострадали семь человек, они в больнице.

Кадр: Roundglass Sustain / YouTube

Одного волка-людоеда подстрелили, но это лишь усугубило ситуацию

В воскресенье, 28 сентября, команде спасателей удалось остановить очередное нападение. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам волка, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов возле деревни и бросился на играющих детей. По зверю пришлось открыть огонь.

Раненный волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее лесное ведомство объявило, что его останки удалось найти

После этого случая волки стали еще злее. Ночью они вернулись в ту же деревню и растерзали 75-летнюю женщину и ее 80-летнего мужа, которые сторожили поле. Их изуродованные останки позднее нашли в ста метрах от дома. Хищники успели съесть верхние половины тел, пишет сайт Bhaskar English.

За считанные часы в окрестностях произошли еще два нападения, но людям удалось спастись. Затем волки набросились на жителя соседнего села. Все трое пострадавших получили серьезные ранения и находятся в больнице.

В лесном ведомстве считают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата. Жители пострадавшей деревни считают иначе. Они винят лесников и считают, что те упустили волка-людоеда.

Представителям лесного ведомства пришлось спасаться бегством от разъяренной толпы, вооруженной камнями и палками. Люди разгромили машину, которую они бросили, и с тех пор не пускают в деревню представителей властей.

Фото: Sanna Irshad Mattoo / Reuters

Год назад Бахрайч терроризировала другая стая волков-людоедов

В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев держала в страхе жителей Бахрайча. Звери приходили в села по ночам и нападали на спящих людей. Им удалось растерзать девять детей и женщину, десятки человек серьезно пострадали.

В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывали людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники, надежно запирать двери и не выходить на улицу поодиночке.

Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого

19 августа ловцам удалось выследить и обезвредить первого волка. Затем с помощью беспилотных аппаратов и тепловизоров нашли и поймали еще трех. Поиски пятого волка растянулись еще на десять дней. Его смогли изловить 10 сентября 2024 года.

Дольше всех скрывался вожак — хромой волк, которого считали зачинщиком нападений. Его настигли лишь в октябре 2024 года. Глубокой ночью он сумел проникнуть в жилой дом, подобрался к кровати, на которой спали трехлетний мальчик и его мать, но в последний момент наткнулся на москитную сетку.

Женщина принялась звать на помощь. За волком погнались сначала соседи из той же деревни, затем к толпе присоединились жители окрестных деревень. В конце концов им удалось окружить волка со всех сторон и забить его.