Из жизни
07:01, 2 октября 2025Из жизни

Волки-людоеды стали нападать на людей даже днем

В Индии волки-людоеды нападают на людей днем и ночью и растерзали шесть человек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Теперь волки-людоеды, появившиеся в индийском штате Уттар-Прадеш, нападают на людей не только по ночам, но и днем. Об этом сообщает индийское издание The Telegraph.

В округе Бахрайч всего за три недели хищники растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. Такого не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

На поиски хищников бросили 21 оперативную группу лесного ведомства, но жители пострадавших деревень не верят, что им помогут, и берут охрану в свои руки. В одном из сел молодых мужчин поделили на три отряда, которые дежурят круглые сутки.

Они в три смены прочесывают окрестности с палками и копьями. Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности. Сидим за закрытыми дверями и бросили все повседневные дела, ради которых нужно выходить из дома

Рам Балакжитель одной из пострадавших деревень
Единственного ребенка, выжившего после нападения волков, спасли сами жители деревни. Они бросились за волком, который схватил трехлетнего мальчика, и догнали его. В результате серьезно пострадали семь человек, они в больнице.

Еще одного волка спасателям удалось подстрелить. Это произошло в воскресенье, 28 сентября. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам хищника, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов и бросился на играющих детей. Им пришлось открыть огонь. Раненый волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее были найдены его останки.

Нападения совершают азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45–75 сантиметров, вес 25–32 килограммов.

В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала Бахрайч в страхе. Звери совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений. В начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.

