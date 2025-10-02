Волки-людоеды стали нападать на людей даже днем

Теперь волки-людоеды, появившиеся в индийском штате Уттар-Прадеш, нападают на людей не только по ночам, но и днем. Об этом сообщает индийское издание The Telegraph.
В округе Бахрайч всего за три недели хищники растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. Такого не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.
На поиски хищников бросили 21 оперативную группу лесного ведомства, но жители пострадавших деревень не верят, что им помогут, и берут охрану в свои руки. В одном из сел молодых мужчин поделили на три отряда, которые дежурят круглые сутки.
Они в три смены прочесывают окрестности с палками и копьями. Но мы все равно не чувствуем себя в безопасности. Сидим за закрытыми дверями и бросили все повседневные дела, ради которых нужно выходить из дома
Единственного ребенка, выжившего после нападения волков, спасли сами жители деревни. Они бросились за волком, который схватил трехлетнего мальчика, и догнали его. В результате серьезно пострадали семь человек, они в больнице.
Еще одного волка спасателям удалось подстрелить. Это произошло в воскресенье, 28 сентября. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам хищника, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов и бросился на играющих детей. Им пришлось открыть огонь. Раненый волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее были найдены его останки.
Нападения совершают азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45–75 сантиметров, вес 25–32 килограммов.
В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала Бахрайч в страхе. Звери совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений. В начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.