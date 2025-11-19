Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:29, 19 ноября 2025Путешествия

Миллионы россиян станут добираться из Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

Вице-премьер РФ Савельев: 3,5 млн авиапассажиров могут перейти на ВСМ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Миллионы пассажиров российской авиации станут добираться из Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Виталия Савельева.

По сообщению политика на форуме «Транспортная неделя», около 3,5 миллиона авиапассажиров могут перейти на ВСМ после ее запуска. Это 45-48 процентов авиационного потока. При этом потребность в авиасообщении сохранится. «Немного будет сдвигать авиацию на второй план», — отметил Савельев.

Ранее стало известно, что время в пути на поезде из Екатеринбурга в Москву сократится до нескольких часов. В РЖД заявили о новых возможностях для поездок и бизнеса, которые откроются благодаря ВСМ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости