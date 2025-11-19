Миллионы россиян станут добираться из Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

Вице-премьер РФ Савельев: 3,5 млн авиапассажиров могут перейти на ВСМ

Миллионы пассажиров российской авиации станут добираться из Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Виталия Савельева.

По сообщению политика на форуме «Транспортная неделя», около 3,5 миллиона авиапассажиров могут перейти на ВСМ после ее запуска. Это 45-48 процентов авиационного потока. При этом потребность в авиасообщении сохранится. «Немного будет сдвигать авиацию на второй план», — отметил Савельев.

Ранее стало известно, что время в пути на поезде из Екатеринбурга в Москву сократится до нескольких часов. В РЖД заявили о новых возможностях для поездок и бизнеса, которые откроются благодаря ВСМ.

