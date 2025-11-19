Москвичей предупредили о дождях

Синоптик Цыганков: В Москве ожидается теплая погода с дождями

В Москве и области в ближайшее время ожидается относительно теплая погода с дождями, как в октябре. Об осадках жителей столичного региона предупредил глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет RTVI.

До конца недели ночью будут слабые минусовые температуры, а днем — небольшой плюс. В субботу, 22 ноября, на столицу обрушится дождь с мокрым снегом. С такими осадками придет похолодание до минус 5 градусов, уточнил синоптик.

В воскресенье, 24 ноября, будет хорошая погода со слабым минусом ночью и слабым плюсом днем. На следующий день в Москве и области снова немного потеплеет — столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов Цельсия.

«Во вторник опять чуть прохладнее — от минус 2 до плюс 2 градусов. В среду опять потеплеет. То есть практически вся неделя и начало следующей — выше нормы», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег вернется в Москву в понедельник, 24 ноября. С этого дня, по прогнозам синоптика, в столице начнет меняться погода в сторону похолодания.

