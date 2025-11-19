Мужчина рассказал о 13-летней зависимости от порно

Житель Великобритании рассказал о 13 годах зависимости от фильмов для взрослых

Житель города Эйлсбери, Великобритания, Джош Лейн рассказал, что смог преодолеть 13-летнюю порнозависимость благодаря жене. Его историей делится Daily Mirror.

26-летний Лейн признался, что пристрастился к фильмам для взрослых в 12 лет. Про них ему рассказал школьный друг. «Как будто я открыл ящик Пандоры», — вспоминает мужчина.

Очень скоро подросток уже не мог представить жизнь без порно. Он смотрел порнофильмы, скачивал интимные фотографии и читал эротические рассказы по ночам. Из-за этого Лейн почти не спал и с трудом учился. Также он начал стыдиться собственного тела: ему не нравились его худоба и размер пениса.

Кроме того, юноша скрывал свое болезненное пристрастие от всех. Он не мог завести романтические отношения, поскольку не хотел никому говорить о своей проблеме и продолжал смотреть порно, потому что это заменяло ему настоящую близость.

Будучи взрослым, Лейн решился рассказать о порнозависимости родителям. Пока он жил с ними, они забирали его телефон по ночам. Однако это не помогало. Лейн ждал, пока родители заснут, забирал телефон и снова искал порно.

Все изменилось после того, как британец встретил Джорди и влюбился в нее. В 2024 году они поженились. Однажды его жена ненадолго уехала, и Лейн от скуки включил порно. После просмотра ему стало так стыдно перед Джорди, что он поклялся себе избавиться от зависимости.

Сейчас Лейн не смотрит фильмы для взрослых около года. «Конечно, меня это искушает. Но я невероятно горжусь тем, что свободен от порно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель Великобритании рассказал, что все еще является девственником. Из-за этого у него развилась порнозависимость: он смотрит эротический контент минимум два часа каждый день.