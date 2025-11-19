На подмосковном кладбище открыли памятник комментатору Уткину

Комментатор Генич заявил, что на могиле Уткина в Балашихе открыли памятник

На Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе открыли памятник российскому комментатору и журналисту Василию Уткину. Об этом сообщил комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале.

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал Генич 19 ноября.

Он также опубликовал две фотографии памятника, установленного на могиле Уткина на подмосковном кладбище. На постаменте, в частности, выгравировано несколько известных ярких цитат российского комментатора.

Уткин умер 19 марта 2024 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Также сообщалось, что незадолго до смерти комментатор жаловался на трудности с дыханием и сильное ощущение сухости во рту. Ему было 52 года.

Уткин работал журналистом с 1989 года. Профессиональный путь он начал на канале НТВ. Известность Уткин приобрел благодаря программе «Футбольный клуб». Журналист дважды получал телевизионную премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.