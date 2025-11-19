Мир
23:40, 19 ноября 2025

На танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

NTV: У Стамбула на танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Моряк умер от отравления на танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море вблизи Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

Также два человека были госпитализированы. По предварительным данным, причиной стало отравление парами топлива в результате утечки.

Уточняется, что танкер ходит под флагом Панамы. Всего на его борту команда из 13 человек.

В генконсульстве России в Стамбуле ТАСС сообщили, что запросили местные власти в связи с инцидентом. Собеседник агентства уточнил, что обращений пока не было.

26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что при авиаударах США по порту Рас-Иса пострадали три российских моряка.

