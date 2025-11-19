На Украине мобилизованного нашли мертвым после посещения ТЦК

ТАСС: Под Ивано-Франковском мобилизованного нашли мертвым после посещения ТЦК

Мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Скрипка посетил территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и пропал. Позднее его нашли мертвым под Ивано-Франковском, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«14 ноября в лесном массиве обнаружили тело мужчины, которого несколько дней разыскивали родственники и волонтеры. Погибшим оказался 39-летний Олег Скрипка, переставший выходить на связь после мобилизации 8 ноября», — поделился собеседник издания.

При этом в ТЦК подтвердили, что мужчина у них действительно находился, но 12 ноября якобы сбежал. Однако, по словам родственников, сотрудники военкомата сами его отпустили, но затем оформили как дезертира. Близкие пропавшего подавали заявления о его пропаже, но полиция на них никак не реагировала.

Ранее сообщалось, что жители Луцка избили сотрудников ТЦК, пытаясь отбить насильно мобилизованного.