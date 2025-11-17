Жители Луцка избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытаясь отбить насильно мобилизованного. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В Луцке толпа "людоловов" упаковала в бусик очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против тэцэкашников», — рассказал собеседник агентства.
При этом сотрудники ТЦК все же смогли увезти мобилизованного.
Ранее во Львове солдат-дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил гранату в стражей порядка и сотрудников ТЦК.