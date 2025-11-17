Жители Луцка избили сотрудников ТЦК, пытаясь отбить мобилизованного

Жители Луцка избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытаясь отбить насильно мобилизованного. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Луцке толпа "людоловов" упаковала в бусик очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против тэцэкашников», — рассказал собеседник агентства.

При этом сотрудники ТЦК все же смогли увезти мобилизованного.

Ранее во Львове солдат-дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил гранату в стражей порядка и сотрудников ТЦК.