Жители украинского города избили сотрудников военкомата

Жители Луцка избили сотрудников ТЦК, пытаясь отбить мобилизованного
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители Луцка избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытаясь отбить насильно мобилизованного. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Луцке толпа "людоловов" упаковала в бусик очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против тэцэкашников», — рассказал собеседник агентства.

При этом сотрудники ТЦК все же смогли увезти мобилизованного.

Ранее во Львове солдат-дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил гранату в стражей порядка и сотрудников ТЦК.

