На Западе назвали условие выживания Украины

Профессор Петро: Украина выживет, если согласится на переговоры с Россией

Украина выживет, если согласится вести мирные переговоры с Россией. Об этом заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По словам эксперта, многие украинские аналитики, скептически относящиеся к действующим властям, призывают Киев начать переговоры ради максимально выгодного соглашения. Профессор также отметил, что Украине следует «при первой возможности» попытаться договориться о мирном урегулировании, так как альтернативой является лишь капитуляция.

«Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить», — подчеркнул Петро.

Ранее обозреватель The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что в Турции отменили переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.