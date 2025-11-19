Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 19 ноября 2025Мир

На Западе оценили возможность конфискации российских активов

МИД Греции: Конфискация активов России не имеет достаточной правовой базы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Конфискация замороженных на Западе активов России не имеет достаточной правовой базы. Об этом заявила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу в ходе брифинга, опубликованного на сайте дипведомства.

«Мы считаем, что для этого отсутствует достаточная правовая база», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Зохиу, Греция настаивает на необходимости тщательно изучить политические, правовые и экономические параметры предложения о конфискации российских активов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что Евросоюз примет решение о конфискации замороженных активов России на основе вариантов, предложенных Европейской комиссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Политику Трампа назвали верхом глупости

    Москвичам предсказали зиму с аномалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости