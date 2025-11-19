На Западе оценили возможность конфискации российских активов

МИД Греции: Конфискация активов России не имеет достаточной правовой базы

Конфискация замороженных на Западе активов России не имеет достаточной правовой базы. Об этом заявила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу в ходе брифинга, опубликованного на сайте дипведомства.

«Мы считаем, что для этого отсутствует достаточная правовая база», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Зохиу, Греция настаивает на необходимости тщательно изучить политические, правовые и экономические параметры предложения о конфискации российских активов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что Евросоюз примет решение о конфискации замороженных активов России на основе вариантов, предложенных Европейской комиссией.