Мир
08:23, 18 ноября 2025Мир

Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

Стубб: Европейский совет и Бельгия примут решение по конфискации активов России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных активов России на основе вариантов, предложенных Европейской комиссией. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Это также может быть комбинацией этих трех вариантов, но это решение будет принято Европейским советом, и, конечно же, самой Бельгией», — сказал финский лидер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала письмо главам стран ЕС, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины. Они включают финансовую поддержку Киева государствами-членами посредством грантов, предоставление кредита за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или же кредита за счет замороженных российских активов.

