На западе Украины местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост

Украинцы из села Иза в Закарпатье перекрыли дорогу и сожгли блокпост
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В селе Иза Закарпатской области Украины местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост. Об этом сообщает «Обзреватель».

Украинцы недовольны карантином, который ввели в селе из-за вспышки вирусного гепатита А . Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 17 ноября провела внеплановое заседание и приняла решение о введении дополнительных противоэпидемических ограничений. Они вступили в силу в ночь на 19 ноября.

Как сообщают правоохранители Закарпатья, сейчас месте работают несколько экипажей полиции. Перекрыт участок трассы, ведущей на Мукачево. Полиция не вмешивается в протестные действия людей, подчеркнули сотрудники. Они обеспечивают безопасность как участников протеста, так и других участников дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Киеве началась подготовка протестов против президента Украины Владимира Зеленского. 15 ноября на майдане Независимости прошел митинг против коррупции и президента страны.

