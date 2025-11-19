В Европе заявили о проблемах с помощью Украине

Правительство Чехии при премьер-министре Андрее Бабише может подорвать усилия европейских стран по помощи Украине. Об этом передает газета Berliner Zeitung.
«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятней всего, ждет сильный удар», — сообщается в материале.
Издание отмечает, что новое чешское правительство намерено «не только отойти от политического курса Запада, но и от поддержки Украины».
5 октября издание The Guardian сообщило, что успех на выборах в чешский парламент оппозиционной партии ANO под руководством Бабиша приведет к принятию решения об отказе Праги от поддержки Украины, что будет означать для последней удар в спину от одного из ключевых союзников.