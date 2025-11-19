Назван один из главных виновников массовых увольнений по всему миру

Bloomberg: Все больше компаний сокращают штаты из-за искусственного интеллекта

За последние несколько месяцев все больше крупных компаний из разных отраслей и регионов стали заявлять, что благодаря искусственному интеллекту (ИИ) получили возможность сокращать большое количество сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, агентство напомнило о сентябрьском решении авиакомпании Deutsche Lufthansa сократить 4000 административных должностей к концу десятилетия из-за более широкого использования искусственного интеллекта. Кроме того, голландская банковская группа ING Groep заявила, что готовится уволить почти 1000 человек из-за цифровизации, ИИ и меняющихся потребностей клиентов.

Как отметило агентство, руководители компаний расхваливают повышение эффективности благодаря искусственному интеллекту и представляют сокращение или полное отсутствие рабочей силы как подготовку к экономике, все больше ориентированной на ИИ. По оценкам компании Challenger, Gray & Christmas, именно ИИ стал причиной 48 414 сокращений рабочих мест, прокатившихся по США в 2025 году.

В начале ноября сообщалось о росте количества возвращающихся в прежние офисы сотрудников, уволенных до этого из-за замены их функций нейросетями. Оказалось, что приступившие к сокращениям руководители «не успели разобраться» в том, чем им может помочь искусственный интеллект.