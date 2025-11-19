Спорт
18:19, 19 ноября 2025Спорт

Назван следующий соперник Махачева

Букмекеры назвали Усмана вероятным соперником чемпиона UFC Махачева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Ed Mulholland / Imagn Images / Reuters

Букмекеры назвали того, кто может стать следующим соперником российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Наиболее вероятным оппонентом Махачева называют Камару Усмана: его шансы оцениваются коэффициентом 3,25. В числе претендентов также фигурируют Майкл Моралес и Илия Топурия. Моралес, недавно отличившийся досрочной победой на UFC 322, по мнению букмекеров, может встретиться с Махачевым с коэффициентом 4,00. Встреча Махачева с Топурией кажется наиболее интересной для фанатов, хотя котировки на такое противостояние ниже — 5,00.

Среди менее вероятных соперников упоминаются Белал Мухаммад, Карлос Пратес и Шавкат Рахмонов. Отмечается, что они либо не получили одобрения от UFC, либо недостаточно медийно раскручены для титульного боя на данном этапе.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

