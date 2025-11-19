Назван следующий соперник Махачева

Букмекеры назвали того, кто может стать следующим соперником российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Наиболее вероятным оппонентом Махачева называют Камару Усмана: его шансы оцениваются коэффициентом 3,25. В числе претендентов также фигурируют Майкл Моралес и Илия Топурия. Моралес, недавно отличившийся досрочной победой на UFC 322, по мнению букмекеров, может встретиться с Махачевым с коэффициентом 4,00. Встреча Махачева с Топурией кажется наиболее интересной для фанатов, хотя котировки на такое противостояние ниже — 5,00.
Среди менее вероятных соперников упоминаются Белал Мухаммад, Карлос Пратес и Шавкат Рахмонов. Отмечается, что они либо не получили одобрения от UFC, либо недостаточно медийно раскручены для титульного боя на данном этапе.
16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.